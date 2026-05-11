Kébémer : une caisse de solidarité au cœur d’une affaire de plusieurs millions avant la Tabaski

À l’approche de la Tabaski, une affaire secoue le village de Keur Diarga, dans le département de Kébémer. Des femmes membres d’une association d’entraide affirment avoir perdu plusieurs millions de francs CFA épargnés pendant des mois pour préparer la fête.

Selon les informations rapportées par L’Observateur, les adhérentes versaient quotidiennement une cotisation afin de constituer une caisse destinée à couvrir les dépenses liées à la célébration. Mais au moment du partage des fonds, la responsable de la gestion aurait annoncé la disparition d’une importante somme d’argent.

Face aux membres du groupement et aux enquêteurs, elle aurait expliqué avoir constaté la perte des fonds après un retrait effectué à la banque. Elle soutient ne pas savoir si l’argent a été égaré durant le trajet ou dérobé.

Cette version est contestée par plusieurs membres de l’association, qui estiment que les explications fournies comportent des contradictions. Certaines femmes accusent la responsable d’avoir donné plusieurs récits différents concernant la disparition de l’argent.

Les adhérentes évoquent également une autre somme qui aurait disparu lors d’un déplacement à Dakar pour l’achat de tissus destinés aux membres du groupement.

Sous la pression des accusations, la mise en cause aurait reconnu avoir tenu des propos incohérents, qu’elle attribue au stress et aux nombreuses demandes des membres souhaitant récupérer leurs cotisations avant la Tabaski.

Déterminées à obtenir des explications et récupérer leur argent, les femmes ont saisi les autorités compétentes. La responsable présumée a été placée en garde à vue pendant que l’enquête se poursuit afin de clarifier les circonstances de cette affaire.

Dans cette localité, où de nombreuses familles comptaient sur cette épargne collective pour préparer la fête religieuse, la situation provoque une vive émotion parmi les habitants.