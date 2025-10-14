Menu
Quatre nouveaux ambassadeurs présentent leurs lettres de créance au Président Bassirou Diomaye Faye


Rédigé le Mercredi 15 Octobre 2025 à 07:55 | Lu 26 fois Rédigé par


Le président Bassirou Diomaye Faye a reçu les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs d’Allemagne, d’Indonésie, du Danemark et du Royaume-Uni, marquant le début officiel de leur mission diplomatique au Sénégal.


Le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a reçu, ce mardi matin au Palais de la République, les lettres de créance de quatre nouveaux ambassadeurs accrédités auprès du Sénégal. Il s’agit des représentants de l’Allemagne, de l’Indonésie, du Danemark et du Royaume-Uni.

Cette cérémonie protocolaire marque le début officiel de leur mission diplomatique sur le territoire sénégalais.

En recevant ces lettres de créance, le chef de l’État a confirmé leur statut d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires auprès de la République du Sénégal, renforçant ainsi les liens de coopération et d’amitié entre le Sénégal et ces quatre nations partenaires.



Actualité à Thiès

Thiès : Les jeunes derrière Badou Faye lancent officiellement leur mouvement de soutien à “Sénégal Bi Niu Bokk” de Barthélémy Dias

Lat Soukabé Fall - 12/10/2025 - 0 Commentaire
L’aile jeunesse thiessoise s’organise autour de Badou Faye pour renforcer l’ancrage territorial du mouvement citoyen de Barthélémy Dias, en présence du frère de l'ancien maire de Dakar. Le mouvement...

Rond-point de Diakhao à Thiès : désordre et insécurité menacent élèves et riverains

Lat Soukabé Fall - 08/10/2025 - 0 Commentaire
Le rond-point du passage à niveau de Diakhao, axe stratégique menant à la gouvernance, à la préfecture et au Comzone7, est devenu le théâtre quotidien de désordre, embouteillages et pagaille, au...

Actualités

Relance de la Sonacos à Ziguinchor : Serigne Guèye Diop salue un “élan d’optimisme” et annonce un vaste plan de modernisation

- 15/10/2025 - 0 Commentaire
Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, s’est félicité de la relance des activités de l’usine Sonacos à Ziguinchor après plusieurs années d’arrêt. Il annonce un plan ambitieux...

Les ex-cheminots lèvent le blocus après 48 heures de grève, en attente d’une audience ministérielle

- 15/10/2025 - 0 Commentaire
Après deux jours de grève, les ex-temporaires des chemins de fer du Sénégal ont levé le blocus de la ligne ferroviaire, à la suite de négociations avec les autorités. Ils seront reçus jeudi par le...
