Quatre nouveaux ambassadeurs présentent leurs lettres de créance au Président Bassirou Diomaye Faye

Le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a reçu, ce mardi matin au Palais de la République, les lettres de créance de quatre nouveaux ambassadeurs accrédités auprès du Sénégal. Il s’agit des représentants de l’Allemagne, de l’Indonésie, du Danemark et du Royaume-Uni.

Cette cérémonie protocolaire marque le début officiel de leur mission diplomatique sur le territoire sénégalais.



En recevant ces lettres de créance, le chef de l’État a confirmé leur statut d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires auprès de la République du Sénégal, renforçant ainsi les liens de coopération et d’amitié entre le Sénégal et ces quatre nations partenaires.

