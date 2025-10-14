Présence présidentielle au stade Abdoulaye Wade : Bassirou Diomaye Faye attendu pour soutenir les Lions face à la Mauritanie

Les Lions de la Teranga, leaders du groupe B avec 21 points, jouent leur qualification directe pour le Mondial. Une victoire scellerait définitivement leur billet pour la grande messe du football mondial prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Face à la Mauritanie, un adversaire toujours redoutable, les hommes d’Aliou Cissé devront afficher le meilleur visage possible, sous le regard attentif du chef de l’État.

Pour Bassirou Diomaye Faye, cette présence au stade n’est pas anodine. Elle s’inscrit dans une démarche de proximité et de soutien à la jeunesse sénégalaise, très attachée au football. Le président, qui avait déjà marqué les esprits en assistant à la Basketball Africa League (BAL) il y a quelques mois, multiplie ainsi les apparitions dans les grands rendez-vous sportifs du pays.



Cette stratégie de communication sportive traduit une volonté d’incarner un leadership populaire, proche du peuple et de ses passions. Dans un contexte politique encore marqué par de fortes attentes sociales, le sport apparaît comme un terrain privilégié de cohésion nationale.



La présence du président au stade Abdoulaye Wade aura également une portée symbolique forte : celle d’unir le pays derrière ses Lions, dans un moment de communion nationale. À Diamniadio, les projecteurs seront braqués autant sur la pelouse que sur la tribune présidentielle.

