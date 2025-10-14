Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Présence présidentielle au stade Abdoulaye Wade : Bassirou Diomaye Faye attendu pour soutenir les Lions face à la Mauritanie


Rédigé le Mardi 14 Octobre 2025 à 12:20 | Lu 37 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, sera présent ce mardi 14 octobre 2025 au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio pour assister à la rencontre décisive entre le Sénégal et la Mauritanie, comptant pour la 10ᵉ et dernière journée des qualifications à la Coupe du monde 2026, rapporte Le Soleil.


Présence présidentielle au stade Abdoulaye Wade : Bassirou Diomaye Faye attendu pour soutenir les Lions face à la Mauritanie

Les Lions de la Teranga, leaders du groupe B avec 21 points, jouent leur qualification directe pour le Mondial. Une victoire scellerait définitivement leur billet pour la grande messe du football mondial prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Face à la Mauritanie, un adversaire toujours redoutable, les hommes d’Aliou Cissé devront afficher le meilleur visage possible, sous le regard attentif du chef de l’État.

 

Pour Bassirou Diomaye Faye, cette présence au stade n’est pas anodine. Elle s’inscrit dans une démarche de proximité et de soutien à la jeunesse sénégalaise, très attachée au football. Le président, qui avait déjà marqué les esprits en assistant à la Basketball Africa League (BAL) il y a quelques mois, multiplie ainsi les apparitions dans les grands rendez-vous sportifs du pays.

Cette stratégie de communication sportive traduit une volonté d’incarner un leadership populaire, proche du peuple et de ses passions. Dans un contexte politique encore marqué par de fortes attentes sociales, le sport apparaît comme un terrain privilégié de cohésion nationale.

 

La présence du président au stade Abdoulaye Wade aura également une portée symbolique forte : celle d’unir le pays derrière ses Lions, dans un moment de communion nationale. À Diamniadio, les projecteurs seront braqués autant sur la pelouse que sur la tribune présidentielle.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : Les jeunes derrière Badou Faye lancent officiellement leur mouvement de soutien à “Sénégal Bi Niu Bokk” de Barthélémy Dias

Lat Soukabé Fall - 12/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : Les jeunes derrière Badou Faye lancent officiellement leur mouvement de soutien à “Sénégal Bi Niu Bokk” de Barthélémy Dias
L’aile jeunesse thiessoise s’organise autour de Badou Faye pour renforcer l’ancrage territorial du mouvement citoyen de Barthélémy Dias, en présence du frère de l'ancien maire de Dakar. Le mouvement...

Rond-point de Diakhao à Thiès : désordre et insécurité menacent élèves et riverains

Lat Soukabé Fall - 08/10/2025 - 0 Commentaire
Rond-point de Diakhao à Thiès : désordre et insécurité menacent élèves et riverains
Le rond-point du passage à niveau de Diakhao, axe stratégique menant à la gouvernance, à la préfecture et au Comzone7, est devenu le théâtre quotidien de désordre, embouteillages et pagaille, au...

Actualités

Tivaouane : Interdiction des ventes illégales et occupations sur les axes majeurs de la ville

- 14/10/2025 - 0 Commentaire
Tivaouane : Interdiction des ventes illégales et occupations sur les axes majeurs de la ville
La préfecture de Tivaouane interdit les activités commerciales illégales sur plusieurs avenues pour sécuriser l'espace urbain. Sanctions prévues en cas d'infraction. Réorganisation urbaine à...

Pikine-Guédiawaye : un ingénieur condamné pour fraude informatique et violences sur sa voisine

Lat Soukabé Fall - 14/10/2025 - 0 Commentaire
Pikine-Guédiawaye : un ingénieur condamné pour fraude informatique et violences sur sa voisine
Le Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye a condamné, lundi 14 octobre 2025, Khalifa Ababacar Mbaye, ingénieur de 39 ans domicilié à Wakhinane, à un mois de prison ferme pour « accès...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags