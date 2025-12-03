Attribution du Fonds d’aide à la presse : Thierno Alassane Sall questionne la transparence des critères





Le député non inscrit Thierno Alassane Sall a interpellé, jeudi, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique concernant les critères prévus pour la répartition du Fonds d’aide destiné aux entreprises de presse.



Il a exprimé ses doutes sur l’objectivité des critères annoncés, estimant qu’il est incohérent de retirer un contrat à un grand groupe médiatique parce qu’il ne serait pas apprécié, tout en affirmant vouloir établir des règles équitables. Selon lui, le secteur des médias traverse une période particulièrement difficile.



Le parlementaire a également demandé au ministre de veiller à ce que les accréditations ne soient pas accordées à des plateformes non reconnues au détriment de structures légitimes. Il a insisté sur l’importance d’un traitement équilibré et juste pour l’ensemble des organes de presse, notamment concernant l’accréditation et l’accès aux ressources publiques.



En réponse, le ministre Alioune Sall a rappelé que son département ne fixe pas les critères d’attribution. Il a souligné que la réglementation en vigueur est issue du Code de la presse adopté par l’Assemblée nationale en 2017.



Selon le rapport de la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, le budget 2026 du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique s’élève à 85,1 milliards de francs CFA en autorisations d’engagement et 81,06 milliards en crédits de paiement.

