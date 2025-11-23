Harmonisation du statut : les agents décisionnaires bénéficieront désormais des mêmes conditions que les fonctionnaires





Les agents dits décisionnaires seront désormais intégrés et promus suivant les mêmes critères que les fonctionnaires. C’est ce qu’a annoncé le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Olivier Boucal, précisant que les décrets permettant cette harmonisation sont déjà adoptés.



Répondant aux questions de députés concernant les bénéfices attendus de ces textes, le ministre a expliqué que ces agents auront dorénavant accès aux mêmes conditions d’intégration et au même système d’avancement que leurs homologues fonctionnaires.



Il s’exprimait mercredi en marge de l’examen du projet de budget 2026 de son département, fixé à 11,96 milliards FCFA en autorisations d’engagement et 11,68 milliards FCFA en crédits de paiement.



Selon Olivier Boucal, la publication prochaine des deux décrets permettra de lancer immédiatement la procédure de régularisation administrative. Il a ajouté que, dès leur entrée en vigueur, ses services prendront les actes nécessaires pour les agents concernés et veilleront à leur mise en application rapide.

