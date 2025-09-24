Plus de 3700 animaux vaccinés contre la Fièvre de la Vallée du Rift

Au total, 3727 animaux — moutons, chèvres et bœufs — ont été vaccinés dans le cadre de la campagne de lutte contre la Fièvre de la Vallée du Rift, a indiqué le Dr Mouhamed Moustapha Sarr, Directeur régional de l’Élevage et des Productions animales.



« Concernant le secteur de l’élevage, on a pris des mesures relatives à la vaccination des animaux. Et en ce moment, nous avons vacciné 3727 têtes à savoir moutons, chèvres et bœufs », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l’APS.



Le Dr Sarr a ajouté que ses équipes ont également procédé à un traitement antiparasitaire des animaux à l’aide de la solution Ivermectine Pour-On.



Parallèlement, une campagne de sensibilisation est menée afin d’aider les populations à mieux comprendre la maladie et à adopter les mesures préventives nécessaires.



« On fait régulièrement des contrôles par rapport aux produits d’origine animale comme la viande. C’est une mission régalienne surtout en cette période où il est noté parfois des abattages clandestins. Ce sont des risques qui peuvent propager la maladie », a-t-il expliqué.



Pour préserver la santé animale et humaine, le directeur régional recommande :



la vaccination des animaux ,

la pasteurisation du lait ,

et la consommation de viande bien cuite.

Il a également rappelé l’importance des gestes barrières : se laver les mains après tout contact avec un animal, et porter masque et gants lors des manipulations.



À ce jour, la région a enregistré 87 cas de Fièvre de la Vallée du Rift, dont dix décès.



