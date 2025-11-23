Pikine : Une femme ébouillante son mari après l’arrivée d’une seconde épouse

Le drame commence à l’hôpital

Le commissariat d’arrondissement de Pikine a été saisi suite à une réquisition du directeur de l’hôpital Général Idrissa Pouye de Grand-Yoff, après le décès de Bacary Badji, âgé de 67 ans et domicilié à Pikine Colobane.



Le sexagénaire avait été évacué aux urgences de l’hôpital le 24 novembre 2025, souffrant de graves brûlures thermiques. Son fils, D. S. Badji, a expliqué aux enquêteurs que son père avait été ébouillanté dans son sommeil le 18 novembre, vers 1 h du matin, par sa femme, M. M. Coly, qui selon lui, ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales.



Aucune déclaration n’ayant été faite au commissariat à ce moment-là, la police a d’abord auditionné le fils pour comprendre les circonstances du décès.



Interpellation de l’épouse et de complices

La brigade de recherches a ensuite interpellé M. M. Coly, de nationalité gambienne et âgée de 51 ans, mère de sept enfants. Les deux fils de la victime, D. S. Badji (29 ans, ouvrier) et A. Badji (23 ans, électricien bâtiment), ont également été arrêtés pour complicité, pour ne pas avoir signalé l’agression aux autorités.



Lors de son interrogatoire, M. M. Coly a reconnu avoir versé une marmite d’eau bouillante sur son mari pendant qu’il dormait, précisant que leur relation était devenue très tendue depuis que ce dernier avait épousé une seconde femme. Elle n’a toutefois pas fourni de mobile précis au-delà des tensions conjugales.



La complicité familiale et la dissimulation

Les deux fils ont affirmé avoir été réveillés par les cris de douleur de leur père. Ils l’auraient d’abord conduit au centre de santé Baye Talla Diop de Pikine, puis au domicile d’un proche, H. Ndiaye, où la victime est restée plusieurs jours avant son évacuation à l’hôpital. Selon eux, ils ont gardé le silence sur demande de leur père. H. Ndiaye, convoqué pour enquête, a également été arrêté pour complicité.



Déférés pour meurtre et complicité

À l’issue de l’enquête, M. M. Coly a été déférée au tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye pour meurtre. Ses deux fils ainsi que leur voisin H. Ndiaye ont été déférés pour complicité.



Même si l’un des fils a évoqué des troubles mentaux de leur mère, aucun document médical n’a été présenté pour étayer cette affirmation.

