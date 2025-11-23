UCAD : Les affrontements reprennent malgré la médiation des guides religieux

« Hier, des guides religieux, notamment Thierno Amadou Ba, Khalife général de Bambilor, et Serigne Moustapha Thialal, ainsi que le collectif des anciens délégués, sont venus nous rencontrer tard dans la nuit pour demander 48 heures afin de tenter de régler le problème », a indiqué Wally Faye sur le plateau de TFM. Il a précisé que les étudiants avaient, de leur côté, posé des conditions strictes : « Nous sommes prêts à leur accorder ces 48 heures à condition que les policiers stationnés autour des facultés quittent les lieux ». Malgré cette médiation, les affrontements ont repris ce mercredi.



L’étudiant a insisté sur un point souvent réfuté par le collectif : « Il y a violation des franchises universitaires. La présence de chars de policiers aux alentours des facultés crée automatiquement des tensions », a-t-il expliqué, évoquant la « sensibilité » entre la communauté estudiantine et les forces de l’ordre.



Sur le bilan des blessés, Wally Faye a indiqué qu’il s’agit du total des deux semaines de heurts. Certains sont pris en charge à l’hôpital de Fann, tandis que d’autres ont été évacués vers d’autres centres, le service médical du Coud ne pouvant assumer tous les cas, notamment les plus critiques.



« Le président de l’amicale de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH) fait partie des blessés et se serait cassé la main », a-t-il révélé. Selon lui, ces blessures sont dues à l’impact de grenades lacrymogènes pour certains et à des balles blanches pour d’autres. « Nous collectons actuellement les preuves et, une fois ce travail terminé, nous pourrions envisager de déposer plainte », a-t-il ajouté.



Il a également précisé que tous les blessés sont évacués à l’hôpital par les membres du collectif, qui prennent en charge eux-mêmes les frais médicaux.

