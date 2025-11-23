Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Affaire de tentative de viol sur une fillette à Mbour : le jugement reporté au 5 janvier 2026


Rédigé le Mercredi 3 Décembre 2025 à 16:42 | Lu 19 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le tribunal correctionnel de Mbour a décidé de renvoyer au 5 janvier 2026 le jugement de l’affaire impliquant Ch. Anne, un maçon accusé de tentative de viol sur une fillette de 10 ans. Le prévenu, qui a déjà passé quatre ans en détention à la Maison d’arrêt et de correction de Mbour, risque une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison ferme.


Affaire de tentative de viol sur une fillette à Mbour : le jugement reporté au 5 janvier 2026

Les faits se sont déroulés en 2021, dans la commune de Thiadiaye. Selon l’accusation, Ch. Anne aurait intercepté la jeune Y. Seck alors qu’elle rentrait de l’école. Profitant de l’isolement des ruelles, il l’aurait retenue de force.

Le prévenu l’aurait ensuite emmenée à son domicile, où il a tenté un acte répréhensible. Les parents de la fillette, alertés par un voisin, sont intervenus à temps. La fillette a été prise en charge médicalement et une plainte a été déposée à la gendarmerie de Thiadiaye.

Lors de l’enquête, Ch. Anne avait initialement reconnu les faits et exprimé des regrets. Malgré la médiation familiale, il avait été déféré au parquet et placé sous mandat de dépôt.

Présenté devant le tribunal le 1er décembre 2025, le prévenu a toutefois nié les faits qui lui étaient reprochés et contesté les tentatives de réconciliation évoquées par ses proches, créant une forte tension dans la salle d’audience.

Le procureur de la République a requis 10 ans de prison ferme, en s’appuyant sur les aveux initiaux, le témoignage du voisin et les constats médicaux.

En attendant le prononcé du jugement le 5 janvier 2026, Ch. Anne restera en détention préventive.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags