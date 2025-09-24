Ndoulo : polémique autour d’une coupure d’électricité au poste de santé





À Ndoulo, commune du département de Diourbel, des habitants ont manifesté vendredi pour dénoncer la coupure d’électricité qui paralyse depuis trois jours le poste de santé local. Ils imputent la situation au non-paiement de factures par la municipalité.



« Nous sommes réunis pour dénoncer la fermeture du poste de santé de Ndoulo à cause du non-paiement de deux factures d’électricité d’un montant global de plus de 300 000 francs CFA », a déclaré Dr Djily Mbaye, porte-parole des manifestants. Il a rappelé que, selon les textes en vigueur, le règlement des factures des structures sanitaires relève des collectivités territoriales, tout en soulignant que ce poste de santé couvre une cinquantaine de villages.



Réunis en sit-in devant les locaux, les habitants ont exigé le paiement immédiat des factures afin d’assurer la continuité des soins. Ils ont aussi interpellé les autorités pour pousser le maire à régler la situation. Awa Bèye, habitante de la commune, a critiqué le refus de la municipalité, depuis deux ans, d’accorder au poste de santé ses subventions pour l’achat de médicaments et de carburant.



Le maire de Ndoulo, Mamadou Kany Bèye, a rejeté ces accusations dans un entretien téléphonique avec l’APS. « Aucun décret ne stipule que les collectivités doivent payer les factures d’électricité des structures sanitaires », a-t-il affirmé, estimant que cette charge incombe au comité de développement sanitaire. Il a ajouté avoir déjà réglé personnellement une facture antérieure de plus d’un million de francs CFA.



aps