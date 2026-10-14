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Tivaouane : les Navétanes suspendus après des violences qui ont fait 21 blessés


Rédigé le Jeudi 15 Octobre 2026 à 12:41 | Lu 44 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La gendarmerie a décidé de suspendre jusqu’à nouvel ordre les matchs de Navétanes dans le département de Tivaouane, à la suite de violents affrontements entre habitants de Ndiop et de Sao, dans la commune de Darou Khoudoss.


Tivaouane : les Navétanes suspendus après des violences qui ont fait 21 blessés
Les incidents, survenus le lundi 12 octobre 2026, ont fait 21 blessés, dont cinq évacués à l’hôpital régional de Thiès. D’importants dégâts matériels ont également été signalés.
 

Une victoire sportive suivie d’affrontements

Les violences ont éclaté vers 19 h 30 après la victoire de l’équipe Balsande de Ndiop sur celle de Sao.
 
La joie des supporters de l’équipe victorieuse aurait contribué à faire monter la tension. La situation aurait ensuite dégénéré en échanges de jets de pierres entre les deux camps.
 
Les affrontements ont rapidement pris de l’ampleur, nécessitant l’intervention des secours et des forces de sécurité. Le bilan humain communiqué fait état de 21 blessés, dont cinq personnes transportées au centre hospitalier régional de Thiès.
 

La gendarmerie suspend les rencontres

Face à la gravité des événements, le commandant de la compagnie de gendarmerie de Tivaouane a décidé de suspendre le déploiement des agents chargés de sécuriser les rencontres de Navétanes. Cette décision a entraîné le report de la demi-finale prévue entre l’ASC Jappo et l’ASC Renaissance, deux équipes de la zone II B de Ngaye Mékhé.
 
Une enquête a été ouverte afin d’identifier les personnes impliquées et de déterminer les responsabilités.
 

Les Navétanes face au défi de la discipline

Les Navétanes représentent un rendez-vous majeur de la vie sportive et sociale au Sénégal. Ils favorisent la pratique du football et la mobilisation de la jeunesse. Mais lorsque les rivalités entre équipes se transforment en affrontements, les conséquences dépassent largement le terrain.
 
La reprise des compétitions nécessitera un retour au calme et une mobilisation des acteurs concernés. Dirigeants d’associations sportives, encadreurs, supporters et autorités locales ont chacun un rôle à jouer dans la prévention des violences.
 
L’objectif est de préserver la vocation sportive et éducative des Navétanes, sans banaliser les actes susceptibles de mettre en danger les joueurs, les supporters et les populations.


Lat Soukabé Fall

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