L'Actualité au Sénégal

Natation – Le Sénégal brille à Accra avec 68 médailles dont 24 en or


Rédigé le Mardi 7 Octobre 2025 à 17:08 | Lu 38 fois Rédigé par


L’équipe nationale du Sénégal de natation a remporté 68 médailles, dont 24 en or, aux Championnats d’Afrique de la Zone 2 à Accra, confirmant sa domination régionale.


Natation – Le Sénégal brille à Accra avec 68 médailles dont 24 en or

 

L’équipe nationale du Sénégal de natation a réalisé une performance exceptionnelle lors des Championnats d’Afrique junior et senior de la Zone 2, tenus le week-end dernier à Accra, au Ghana. Les nageurs sénégalais ont décroché 68 médailles au total, dont 24 en or, selon la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage (FSNS).

La délégation était composée de 17 athlètes, dont 9 juniors et 8 seniors, parmi les 18 pays participants issus d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale.

Le Sénégal s’est imposé dans la catégorie junior, raflant 12 médailles d’or, devant le Nigéria (11) et le Ghana (10). Chez les seniors, les Lions de la natation ont terminé deuxièmes avec 12 médailles d’or, derrière le pays hôte, le Ghana (15), tandis que le Bénin a complété le podium avec 4 médailles d’or.

Côté distinctions individuelles, Oumy Diop a été sacrée meilleure nageuse senior avec 9 médailles d’or, tandis que Seyni Fagueye Ndiaye et Nael Lamine Voisin ont brillé respectivement chez les juniors dames et messieurs.

La FSNS s’est félicitée de ces résultats, soulignant qu’ils sont le fruit d’un travail soutenu mené par les athlètes, les encadreurs et les dirigeants de la discipline.



