Le Sénégal adopte un nouveau Code du sport pour moderniser le secteur

L’Assemblée nationale a adopté lundi le projet de loi portant Code du sport. Ce nouveau texte remplace la Charte du sport datant de 1984 et vise à adapter le cadre juridique du secteur aux nouvelles exigences liées à la gouvernance, à l’organisation et à la professionnalisation du sport au Sénégal.

Le projet a été approuvé par 136 députés sur 137 votants, avec une abstention et aucun vote contre. Parmi les suffrages enregistrés, 32 ont été effectués par procuration.

Face aux parlementaires, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diene Gaye, a présenté cette réforme comme une étape importante pour l’avenir du sport national. Elle a souligné que ce texte reflète la volonté des autorités de mettre en place un cadre moderne et adapté aux évolutions du secteur.

Selon elle, cette réforme permettra également de promouvoir un sport plus inclusif, tout en renforçant les mécanismes de gouvernance et l’encadrement des différents acteurs sportifs.

La ministre a aussi insisté sur l’impact du sport dans le développement économique et social du pays ainsi que dans la promotion de la citoyenneté. Elle estime que ce nouveau Code contribuera à renforcer la place du Sénégal dans le domaine sportif et à ouvrir une nouvelle phase pour le sport national.

Le texte adopté prévoit plusieurs innovations destinées à améliorer l’organisation des structures sportives et à encourager une pratique sportive mieux encadrée.