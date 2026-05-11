Kédougou : un enfant de 11 ans meurt noyé dans une carrière abandonnée

Un drame s’est produit mercredi dans la région de Kédougou, où un enfant âgé de 11 ans a trouvé la mort après une noyade dans une carrière à ciel ouvert abandonnée située entre Saraya et Badioula.

Selon des sources sécuritaires, l’incident est survenu peu avant 17 heures. La victime se trouvait sur les lieux en compagnie de cinq camarades de classe lorsqu’elle aurait tenté de contourner un obstacle présent sur le site.

L’enfant aurait alors perdu l’équilibre avant de tomber dans un canal rempli d’eau. Pris de panique, ses camarades n’ont pas réussi à lui porter assistance et sont allés prévenir les parents.

Malgré l’alerte donnée, le garçon n’a pas pu être sauvé. Son corps sans vie a été repêché puis transporté à la morgue du district sanitaire de Saraya, selon la même source.