Thiès : les industries extractives ont versé plus de 137 milliards FCFA au budget de l’État en 2024

Les entreprises extractives implantées dans la région de Thiès ont apporté une contribution majeure aux finances publiques en 2024, avec plus de 137 milliards de francs CFA versés au budget de l’État, selon le rapport 2024 de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives.

Au total, leurs contributions se chiffrent à 145,417 milliards de francs CFA, dont 137,692 milliards directement affectés au budget national. Ces résultats ont été présentés lors d’un atelier organisé à Thiès par le Comité national de l’ITIE, en collaboration avec Citoyens actifs pour la justice sociale.

Le rapport précise que l’essentiel de ces ressources provient de quatre grandes entreprises : Ciments du Sahel, Industries chimiques du Sénégal, Grande Côte Opérations et Dangote Industries. Ensemble, elles représentent plus de 84 % des recettes extractives de la région.

À l’échelle nationale, le secteur extractif a généré près de 456 milliards de francs CFA, dont plus de 435 milliards intégrés au budget de l’État.

Le représentant du président du Comité national de l’ITIE, Amadou Diawara, a salué les performances du Sénégal lors de sa troisième validation internationale, marquée par une note de 89 sur 100. Il a attribué ces résultats à la coopération entre l’État, le secteur privé et la société civile pour renforcer la transparence et la redevabilité.

Le rapport souligne également l’importance du contenu local. Les entreprises extractives de Thiès ont consacré 585,52 milliards de francs CFA à l’acquisition de biens et services, dont 211,85 milliards ont bénéficié à des fournisseurs et sous-traitants nationaux.

Pour Soda Mbacké, la transparence reste essentielle afin de permettre aux citoyens d’accéder à une information fiable sur l’exploitation des ressources naturelles et ses impacts sur les communautés.

Présidant la rencontre, l’adjoint au gouverneur de Thiès, Ababacar Sadikh Niang, a salué les avancées réalisées par le Sénégal, devenu selon lui une référence africaine en matière de transparence extractive.

Il a rappelé la position stratégique de Thiès dans l’avenir énergétique du pays, notamment avec le projet gazier Yakaar-Teranga, présenté comme un levier central des ambitions nationales en matière d’industrialisation et de souveraineté énergétique.

Il a toutefois insisté sur la nécessité de traduire cette transparence en bénéfices concrets pour les populations, estimant que l’exploitation des ressources naturelles doit produire des retombées économiques visibles pour les citoyens.