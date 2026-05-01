Football : les U15 célébrés et les U17 galvanisés avant la CAN au stade Léopold Sédar Senghor

Une cérémonie officielle s’est tenue le 5 mai 2026 au Stade Léopold Sédar Senghor, à l’initiative de la Fédération sénégalaise de football, en présence de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye.

Deux moments majeurs ont marqué cette rencontre : la célébration de l’équipe nationale U15, récemment sacrée championne d’Afrique scolaire à Harare, et la remise du drapeau national à la sélection U17, attendue à la Coupe d’Afrique des Nations U17 prévue au Maroc du 13 mai au 2 juin 2026.

La cérémonie s’est déroulée en présence du président de la fédération, Abdoulaye Fall, ainsi que des membres du comité exécutif. Les staffs techniques ont également été distingués, notamment Ousmane Diop pour les U15 et Lamine Sané pour les U17.

Recevant le trophée des mains du capitaine Bara Guèye, la ministre a salué une performance qualifiée d’historique, mettant en avant l’engagement, la discipline et la résilience de cette jeune génération.

Dans la continuité, les U17 ont reçu le drapeau national, symbole de la confiance placée en eux avant leur participation continentale. La ministre les a encouragés à représenter dignement le pays et à consolider sa position parmi les grandes nations africaines du football.

Prenant la parole, le président de la fédération a exprimé sa reconnaissance envers le soutien des autorités publiques et a qualifié le sacre des U15 de grande fierté. Il a également invité les U17 à viser une nouvelle consécration, après le titre remporté par le Sénégal en 2023.

La rencontre s’est conclue par la remise de primes aux capitaines des deux équipes, en reconnaissance de leurs performances et pour les encourager avant les prochaines échéances.