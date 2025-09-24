Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Mondial 2026 – Le Sénégal hérite d’un groupe relevé en éliminatoires féminines de basketball


Rédigé le Mardi 7 Octobre 2025 à 20:44 | Lu 37 fois Rédigé par


Le Sénégal affrontera les États-Unis, l’Espagne, l’Italie, Porto Rico et la Nouvelle-Zélande dans le groupe B des éliminatoires de la Coupe du monde féminine de basketball 2026.


Mondial 2026 – Le Sénégal hérite d’un groupe relevé en éliminatoires féminines de basketball

 

L’équipe nationale féminine de basketball du Sénégal connaît désormais ses adversaires pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les Lionnes, demi-finalistes du dernier Afrobasket 2025, évolueront dans le groupe B aux côtés de la Nouvelle-Zélande, de Porto Rico, des États-Unis, de l’Espagne et de l’Italie.

Ce tirage place les coéquipières de Yacine Diop dans une poule très relevée, réunissant plusieurs grandes nations du basketball mondial.

Les éliminatoires du Mondial 2026 se tiendront du 11 au 17 mars 2026, sous la forme de tournois de qualification organisés dans quatre villes : Istanbul (Turquie), Lyon (France), San Juan (Porto Rico) et Wuhan (Chine). Le Sénégal disputera ses rencontres à Porto Rico.

À noter que l’Allemagne, pays hôte, ainsi que les vainqueurs des Coupes continentales 2025Australie, Belgique, Nigeria et États-Unis – sont déjà qualifiés pour la phase finale.

Ces éliminatoires offriront une étape cruciale aux équipes en quête d’une place pour le rendez-vous mondial de 2026, promettant des affrontements intenses et décisifs.




Actualité à Thiès

Motos Jakarta à Thiès : entre survie économique et insécurité, le Médiateur dit stop

Lat Soukabé Fall - 07/10/2025 - 0 Commentaire
Motos Jakarta à Thiès : entre survie économique et insécurité, le Médiateur dit stop
Demba Kandji plaide pour une alternative durable face au désordre et aux agressions Le Médiateur de la République, Demba Kandji, sonne l’alerte. En visite à Thiès ce lundi dans le cadre de la...

Thiès : L’ASC Thialy se bat pour son terrain de football face à un projet de construction

Lat Soukabé Fall - 06/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : L’ASC Thialy se bat pour son terrain de football face à un projet de construction
À Petit Thialy, dans la commune de Thiès-Nord, les jeunes de l’ASC Thialy mènent une mobilisation inédite pour protéger leur terrain de football, menacé par un projet de construction d’école. Pour...

Actualités

Le Gouverneur de Dakar met en garde contre l’occupation illégale de la voie publique pour les cérémonies familiales

- 07/10/2025 - 0 Commentaire
Le Gouverneur de Dakar met en garde contre l’occupation illégale de la voie publique pour les cérémonies familiales
Le Gouverneur de Dakar, Ousmane Kane, rappelle que toute cérémonie sur la voie publique nécessite une autorisation préalable. Il avertit que des sanctions seront appliquées en cas d’infraction....

Cérémonies, perturbations et nuisances : le gouverneur de Dakar siffle la fin de l’anarchie sur la voie publique

Lat Soukabé Fall - 07/10/2025 - 0 Commentaire
Cérémonies, perturbations et nuisances : le gouverneur de Dakar siffle la fin de l’anarchie sur la voie publique
Le gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall, a décidé de mettre de l’ordre dans l’organisation des cérémonies et événements sur la voie publique. Face à la recrudescence des mariages, baptêmes et fêtes de...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags