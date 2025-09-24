Mondial 2026 – Le Sénégal hérite d’un groupe relevé en éliminatoires féminines de basketball

L’équipe nationale féminine de basketball du Sénégal connaît désormais ses adversaires pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les Lionnes, demi-finalistes du dernier Afrobasket 2025, évolueront dans le groupe B aux côtés de la Nouvelle-Zélande, de Porto Rico, des États-Unis, de l’Espagne et de l’Italie.



Ce tirage place les coéquipières de Yacine Diop dans une poule très relevée, réunissant plusieurs grandes nations du basketball mondial.



Les éliminatoires du Mondial 2026 se tiendront du 11 au 17 mars 2026, sous la forme de tournois de qualification organisés dans quatre villes : Istanbul (Turquie), Lyon (France), San Juan (Porto Rico) et Wuhan (Chine). Le Sénégal disputera ses rencontres à Porto Rico.



À noter que l’Allemagne, pays hôte, ainsi que les vainqueurs des Coupes continentales 2025 – Australie, Belgique, Nigeria et États-Unis – sont déjà qualifiés pour la phase finale.



Ces éliminatoires offriront une étape cruciale aux équipes en quête d’une place pour le rendez-vous mondial de 2026, promettant des affrontements intenses et décisifs.

