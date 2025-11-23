La Fédération sénégalaise de football adopte dix nouvelles mesures pour renforcer sa gouvernance et préparer la CAN 2025





Le comité d’urgence de la Fédération sénégalaise de football (FSF) s’est réuni mardi à Dakar et a adopté dix mesures portant sur la gouvernance fédérale, les infrastructures et la préparation de la Coupe d’Afrique des nations 2025 au Maroc, selon les informations communiquées par l’instance.



À l’issue des échanges, le président de la commission juridique a reçu mandat pour procéder à la nomination des membres des organes juridictionnels de la FSF, précise le communiqué. Le comité a également validé le lancement de la deuxième phase du projet de rénovation du stade Demba Diop, accompagné d’une révision du mode de financement. La première phase, débutée en mars 2023, devait aboutir à une livraison initialement prévue en juin 2025, mais les travaux restent en cours.



En prévision de la CAN 2025, la Fédération annonce qu’elle prendra en charge l’hébergement de ses invités. Un bureau dédié au traitement des demandes de Fan-ID a aussi été installé au siège de l’institution.



Le comité d’urgence a par ailleurs accordé une autorisation provisoire au Jolof Olympique Club (JOC), lui permettant d’évoluer sur son terrain de Dahra, dans la région de Louga. Les discussions se poursuivent avec les autorités pour statuer sur les demandes de dérogation déposées par Diambars FC et l’Académie Génération Foot, qui utilisent depuis la saison 2023-2024 des stades neutres comme Lat-Dior de Thiès, leurs installations n’étant pas homologuées.



Les membres ont également validé le processus d’installation du bureau du conseil d’administration de la Ligue de football amateur (LFA) et décidé de revoir le barème des frais de transport liés aux compétitions amateurs. D’autres décisions touchent à la situation des clubs suspendus ou non engagés, ainsi qu’à une réorganisation administrative interne.



Enfin, l’ordre du jour des réunions du Comité exécutif (COMEX) a été restructuré autour de quatre catégories : informations, points nécessitant un avis, points appelant décision et questions diverses. Le comité d’urgence appelle l’ensemble des acteurs à appliquer immédiatement les mesures adoptées, conformément aux statuts de la FSF.

