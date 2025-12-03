Mbour : une affaire de rituels mystiques vire au drame financier et médical

L’affaire commence en août 2024.

La femme de Ndiaye, convaincue que le marabout l’a aidée à retrouver la santé, conseille à son mari de le consulter pour développer ses activités.

Séduit par les promesses du guérisseur, Ndiaye lui remet plus d’un million FCFA pour effectuer des bains mystiques.



Après ces séances, Ndiaye développe une infection grave à l’œil.

Sa vision se détériore rapidement.

Il arrête alors le traitement mystique pour consulter un spécialiste.



Toujours attiré par l’idée d’un enrichissement rapide, Ndiaye retourne voir le marabout.

Cette fois, Diallo s’intéresse à sa voiture.

Il lui demande de venir à Kaolack pour finaliser une opération censée lui rapporter de l’argent.

Sur place, le marabout lui offre un thé.



Ndiaye raconte qu’après avoir bu ce thé, il se sent comme envoûté.

Il affirme être reparti de Kaolack sans son véhicule et sans argent, portant le total de ses pertes à plus de 2 millions FCFA.



Lors de l’enquête, A. Diallo aurait reconnu une partie des faits.

Mais devant le tribunal, il nie tout.

Ndiaye, qui souffre toujours de problèmes de vision, demande :



la restitution de sa voiture,



le remboursement de toutes les sommes,



et la réparation du préjudice subi.



Le procureur a demandé que la loi soit appliquée strictement.

Le tribunal a mis l’affaire en délibéré.

La décision sera rendue mardi 9 décembre.

