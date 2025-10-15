Mbour et Saly : lancement d’opérations de désencombrement jeudi soir sur plusieurs artères





Des opérations de désencombrement de grande ampleur seront lancées jeudi à partir de 20 heures dans plusieurs artères des communes de Mbour et Saly, a annoncé mercredi le préfet Amadou Diop.



Le préfet a précisé le tracé des opérations, incluant notamment l’axe Préfecture de Mbour–cimetière Tefess, le croisement Saly–Keur Balla et l’axe Saly–Croisement Saly.



Pour garantir l’efficacité de l’opération, toutes les dispositions seront prises afin d’assurer un suivi rigoureux, avec l’implication de tous les acteurs concernés pour libérer les espaces occupés par les marchands. La coordination avec la mairie et la police permettra de renforcer le dispositif et de maintenir la présence des agents sur le terrain.



Amadou Diop a également présidé une réunion regroupant l’ensemble des parties prenantes, afin de partager la méthodologie et s’assurer que l’opération se déroule de manière pacifique, concertée et consensuelle. Le préfet a rassuré que tous les acteurs sont engagés à accompagner la réorganisation de l’espace public.

