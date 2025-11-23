Match amical Sénégal–Zambie prévu le 13 décembre à Diamniadio





Le journal Le Quotidien informe que la sélection sénégalaise disputera une rencontre amicale contre la Zambie, le 13 décembre, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Ce test s’inscrit dans la dernière phase de préparation avant la Coupe d’Afrique des nations.



Les Lions débuteront leur stage le 8 décembre, soit quelques jours avant le début de la compétition prévue à partir du 21 décembre au Maroc. Cette date avait déjà été annoncée à la mi-novembre par Abdoulaye Seydou Sow, secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football, qui avait confirmé l’organisation de ce match de préparation à Dakar.



Pour le tournoi continental, le Sénégal évoluera dans le groupe D aux côtés du Bénin, du Botswana et de la République démocratique du Congo. La Zambie, quant à elle, fera partie du groupe A, en compagnie du pays organisateur, le Maroc, ainsi que du Mali et des Comores.

