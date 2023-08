Commune de Pire: Mamadou Ndoye Bane inaugure le marché à souks

Depuis 1915, la commune de Pire disposait d'un marché qui manquait beaucoup de choses, notamment des infrastructures adéquates de dernière génération. Maintenant, le maire de la commune Mamadou Ndoye Bane a marqué un grand coup pour soulager les populations de cette localité sur cette vieille doléance.



C'était donc ce samedi 5 août 2023 que l'infrastructure a été inaugurée par l'édile de la commune et le secrétaire exécutif du Programme national de développement local ( PNDL), Mamadou Thiaw. Cette cérémonie d'inauguration a vu la présence de quelques maires du département de Tivaouane, comme Méouane, Pambal et Mboro.



"Nous avons attendu depuis plusieurs années la construction de ce marché et c'est sous votre magistère que cette vieille doléance est aujourd'hui satisfaite. Nous avons la chance d'avoir comme maire et vous faites tout pour le bien être des populations de Pire", dit Thiouba Sylla, porte - parole des femmes qui travaillent dans ce marché devant cette tribune de personnalités.



Par la même occasion, la responsable du marché a lancé un appel solennel au maire pour qu'il puisse terminer la deuxième phase de ce lieu de commerce. "Si vous pouvez nous aider à réaliser cette deuxième phase vous allez réaliser encore un grand coup", ajoute - elle.



Parlant au nom du cadre de concertation des maires du département de Tivaouane, Cheikh Issa Sall maire de la commune de Méouane s'est réjoui de la mise en place de cette infrastructure pour les femmes.



Quant à Mamadou Thiaw secrétaire exécutif du PNDL a très tôt compris l'engagement du maire Mamadou Ndoye Bane qui veut émerger la cité religieuse de Pire Goureye.



A travers ce geste posé par Mamadou Thiaw, au nom du maire Mamadou Ndoye Bane, la commune a décerné son collègue maire de Tassette le citoyen d'honneur dans sa ville natale.



D'ailleurs, Mamadou Thiaw est revenu sur l'importance de cette infrastructure dans l'économie locale "cette infrastructure traduit en acte la vision du Président de la République Macky Sall dans le Plan Sénégal émergent en matière de politique de développement économique locale". Il a félicité le maire et son équipe municipale pour la réalisation de ce projet pour la haute portée locale.



Selon lui, cette infrastructure va engendrer des effets positifs dans la politique économique de la commune , dit - il. Il a rappelé que l'intervention du PNDL dans la commune de Pire a été bénéfique.



Tour à tour, les autorités ont salué cet engagement de l'édile de cette localité. Lors de sa prise de parole, le Sous - préfet de l'arrondissement de Pambal qui présidait la cérémonie, a félicité tous les acteurs qui étaient impliqués dans ce projet.



Pour rappel, le programme national de développement a financé un coût global de ce projet qui est estimé à hauteur de 60 millions de Francs CFA. C'est - à - dire la première phase s'élève à 30 millions francs CFA, de même que la deuxième qui est toujours en cours de réalisation.