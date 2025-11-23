Canoë-kayak : trois médailles d’argent pour le Sénégal aux championnats d’Afrique





Les représentants sénégalais ont réalisé une belle performance aux Championnats d’Afrique de course en ligne de canoë-kayak organisés à Luanda. Deux équipages féminins ont décroché un total de trois médailles d’argent au cours de la journée de samedi.



Dans la catégorie junior, le duo formé par Mame Thiané Diarra et Sandrine Diaz s’est illustré en montant à deux reprises sur la deuxième marche du podium, d’abord en canoë biplace sur 500 mètres, puis en kayak biplace sur la même distance.



Une autre médaille d’argent est revenue à Mame Thiané Diarra, cette fois associée à Combé Seck, lors de l’épreuve senior du canoë biplace dames sur 500 mètres.



Au total, dix athlètes, dont trois féminines, représentent le Sénégal lors de ce rendez-vous continental placé sous l’égide de la Confédération africaine de canoë. Les compétitions, qui incluent des courses en monoplace, en biplace et en double mixte, se poursuivront jusqu’à lundi.

