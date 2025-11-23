Incident maritime au large de Dakar : le Port autonome active une cellule de crise





Le Port autonome de Dakar a annoncé la mise en place d’une cellule de crise après un incident technique survenu à bord du navire Mersin, au large de la capitale sénégalaise. L’objectif principal des autorités est d’éviter toute fuite d’hydrocarbures et de sécuriser la zone maritime.



Selon le communiqué, l’équipage du navire a signalé une entrée d’eau dans la salle des machines dans la nuit du 27 au 28 novembre 2025. Alertées immédiatement, les structures concernées ont lancé une opération coordonnée impliquant la Haute Autorité chargée de la sécurité maritime, la Marine nationale, l’Agence nationale des affaires maritimes et le Port autonome de Dakar.



L’intervention rapide des secours a permis de mettre en sécurité l’ensemble des membres de l’équipage, sans déplorer de victime. Un bâtiment de la Marine nationale a été envoyé sur les lieux pour renforcer les opérations et surveiller la situation.



Dès l’alerte reçue, le Port autonome de Dakar a déployé ses remorqueurs et mobilisé des équipes spécialisées afin d’anticiper tout risque de pollution. Les services impliqués travaillent désormais à empêcher un rejet d’hydrocarbures en mer.



Par mesure préventive, un dispositif antipollution est en cours d’installation autour du navire. L’objectif est de contenir toute éventuelle nappe afin d’éviter une contamination de la zone maritime.

