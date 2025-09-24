Louga : l’adjoint au gouverneur appelle à la préservation des lampadaires solaires installés par l’ANER





L’adjoint au gouverneur de Louga chargé du développement, Papa Leity Mar, a exhorté les populations à s’approprier pleinement les lampadaires solaires installés par l’Agence nationale pour les énergies renouvelables (ANER) dans la région.



« Une fois installés, ces lampadaires ne sont plus uniquement la propriété de l’ANER ni des autorités administratives, mais celle des populations elles-mêmes », a-t-il déclaré vendredi, lors de la clôture de la campagne de sensibilisation de l’ANER sur les énergies renouvelables, organisée du 26 septembre au 3 octobre 2025 à Louga.



Le gouverneur adjoint a encouragé les habitants à signaler tout acte de vandalisme ou de détérioration aux services de sécurité ou aux délégués de quartier. Il a également salué les efforts de l’ANER pour la vulgarisation des énergies renouvelables à travers le pays, précisant que la région de Louga bénéficiera de plus de 30 000 lampadaires solaires à l’issue des trois phases du Programme national d’éclairage public solaire.



Selon lui, les deux premières phases ont permis l’installation de 17 446 lampadaires, tandis que la troisième phase, récemment lancée, prévoit 12 655 nouveaux équipements.



Il a ajouté que la gestion de ces installations fait désormais l’objet d’un dispositif de coordination administrative, dirigé par les préfets et sous-préfets, avec la participation des maires, guides religieux, organisations de jeunes et représentants de la société civile.



Ce dispositif vise à garantir une répartition équitable et une meilleure maintenance du matériel. M. Mar a enfin souligné que la solarisation des localités constitue une alternative durable face aux coûts élevés de l’électricité et représente un levier de développement local.

