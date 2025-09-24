Ligue 1 sénégalaise : Teungueth FC–Gorée et AS Pikine–US Ouakam en ouverture de saison





La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a publié, ce samedi, le calendrier officiel de ses championnats pour la nouvelle saison. Deux affiches marqueront le coup d’envoi de la Ligue 1 : Teungueth FC contre l’Union sportive de Gorée et AS Pikine face à l’Union sportive de Ouakam.



La première journée se tiendra le week-end du 25 au 26 octobre, tandis que la dernière journée est programmée pour le 15 juin 2026.



Le championnat des moins de 20 ans débutera, quant à lui, au cours du mois de décembre.



Voici le programme complet de la première journée de Ligue 1 :

