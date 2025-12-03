Ligue 1 : Jaraaf–Teungueth et Pikine–Guédiawaye, deux duels majeurs pour la 6ᵉ journée





La sixième journée de Ligue 1 offre deux rencontres particulièrement attendues : le duel entre le Jaraaf et Teungueth FC, ainsi que le derby de la banlieue opposant l’AS Pikine à Guédiawaye FC.



Le Jaraaf reçoit Teungueth FC ce samedi, avec l’objectif de signer sa première victoire de la saison. Le champion en titre reste en effet sur trois matchs nuls et deux défaites. Un succès lui permettrait de s’éloigner de la zone basse du classement. Aux commandes de l’équipe, Souleymane Diallo affronte son ancien club, où il dirigeait encore la saison passée.



De l’autre côté, Teungueth FC traverse un début de saison irrégulier. Malgré deux victoires et trois nuls consécutifs, l’équipe peine à confirmer ses ambitions annoncées. Cinquième avec neuf points, TFC vise toujours le podium et compte sur cette rencontre pour avancer. Le Jaraaf reste cependant un adversaire difficile pour Rufisque, qui n’a plus gagné ce duel depuis la saison 2020-2021. Sur leurs 17 confrontations en Ligue 1, le Jaraaf mène avec six victoires, contre cinq pour TFC et six matchs nuls.



L’autre grande attraction du week-end est le derby entre l’AS Pikine et Guédiawaye FC, déplacé au stade Léopold Sédar Senghor. Cette opposition emblématique de la banlieue dakaroise puise dans une rivalité de plus d’un demi-siècle, toujours aussi vive, ce qui explique la grande ferveur qui entoure chaque édition.



L’AS Pikine voudra mettre fin à une série de treize ans sans victoire face à Guédiawaye FC. Pour GFC, actuel dernier du classement, l’enjeu est double : conserver son avantage historique dans ce derby et remonter au tableau.



En parallèle, le leader Gorée se rend à Diourbel pour affronter SONACOS, avec l’objectif de poursuivre sa dynamique positive et décrocher une cinquième victoire consécutive.



Programme de la 6ᵉ journée

Samedi :



Génération Foot – Linguère

Jaraaf – Teungueth FC

AJEL – HLM

Dimanche :

