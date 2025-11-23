Incertitude autour de la participation de plusieurs joueurs sénégalais à la CAN 2025





La préparation de l’équipe nationale du Sénégal en vue de la CAN 2025 est perturbée par une série d’indisponibilités. L’un des cadres évoluant en Premier League, touché à la cheville lors du match contre Manchester United, pourrait manquer plusieurs rencontres avec son club avant même la compétition continentale. Son entraîneur a indiqué que l’articulation était très enflée et qu’un retour avant le tournoi restait incertain.



L’incident est survenu à la fin de la première période, à la suite d’un contact appuyé. Le joueur a dû céder sa place avant la pause. Pour le club londonien, actuellement neuvième au classement anglais, cette absence s’ajoute à une période déjà exigeante.



La situation médicale concerne également d’autres éléments régulièrement appelés en sélection. En Ligue 1 française, un joueur offensif de Metz s’est arrêté prématurément lors de la dernière journée et a été remplacé dès les premières minutes de jeu. Un autre international de la même équipe reste lui aussi indisponible depuis plusieurs semaines en raison d’un problème musculaire.



En Turquie, un défenseur évoluant à Galatasaray a quitté le terrain en milieu de semaine lors d’une rencontre européenne perdue par son club. En Italie, un autre pensionnaire sénégalais, actuellement à Côme, poursuit sa phase de rétablissement, mais pourrait reprendre l’entraînement dans les jours à venir.



Un milieu de Sunderland, opéré en septembre, est également attendu pour un retour progressif au cours du mois de décembre, selon les indications de son club.



En prévision de la compétition, la FIFA et la Confédération africaine de football ont fixé la date du 8 décembre pour la mise à disposition des joueurs convoqués. Certains cadres évoluant en Arabie Saoudite sont d’ores et déjà libres de rejoindre la sélection nationale en raison de la pause observée dans leur championnat jusqu’au 19 décembre.

