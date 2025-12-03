Coupe du monde 2026 : quels scénarios possibles pour le Sénégal avant le tirage ?





À l’approche du tirage au sort de la Coupe du monde 2026, prévu ce 5 décembre à Washington, le Sénégal attend de connaître les contours de son futur groupe. Logés dans le chapeau 2, les Lions devront faire face à une tête de série, dans un tournoi élargi à 48 équipes et 12 groupes qui promet une grande variété d’adversaires.



Parmi les scénarios les plus difficiles figure la présence de l’Angleterre, portée par un effectif dense et expérimenté. Sous la conduite de Thomas Tuchel, la sélection anglaise s’appuie sur des joueurs de premier plan tels que Harry Kane, Bukayo Saka ou Jude Bellingham.



Autre possibilité redoutée : la Norvège. Avec Erling Haaland et Martin Odegaard, cette équipe jeune et talentueuse représente l’un des adversaires les plus dangereux hors chapeau 1.



Ce groupe compliqué pourrait être complété par la Bolivie, si elle valide sa qualification via les barrages. Une équipe habituée au football sud-américain, souvent difficile à manœuvrer.



À l’inverse, un tirage plus favorable placerait le Sénégal aux côtés des États-Unis. Bien que pays hôte, cette équipe du chapeau 1 est considérée comme l’une des plus accessibles. L’Écosse pourrait s’ajouter à ce tableau, une formation compétitive mais prenable pour un Sénégal en confiance. La Nouvelle-Zélande, issue de la zone Océanie, représenterait alors l’adversaire le plus abordable du groupe.



Entre une poule très relevée et un scénario nettement plus confortable, le tirage du 5 décembre jouera un rôle déterminant dans le parcours des Lions vers la Coupe du monde 2026.



