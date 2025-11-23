Ligue 1 : Casa Sports et SONACOS s’imposent lors de la 5ᵉ journée





La cinquième journée du championnat de Ligue 1 a été marquée par les succès du Casa Sports et de la SONACOS, deux équipes qui ont parfaitement négocié leur rendez-vous du week-end.



À Ziguinchor, le Casa Sports a réussi une courte mais précieuse victoire face à Wally Daan (1-0). Le but inscrit dans les dernières minutes permet au club local de conforter sa deuxième place avec un total de 11 points et une troisième victoire au compteur.



L’AJEL, de son côté, n’a pas pu faire mieux qu’un nul (1-1) contre l’ASC Cambérène, ce qui lui fait perdre du terrain et la relègue au troisième rang avec 9 points.



À Guédiawaye, la SONACOS a signé un important succès à l’extérieur en s’imposant 2-1 face au GFC. Ce revers supplémentaire du club local a provoqué la colère de ses supporters, qui ont envahi le terrain en réaction à la quatrième défaite de leur équipe.



Les rencontres HLM–US Ouakam et Teungueth FC–AS Pikine se sont terminées sur des scores nuls sans but.



La veille, l’US Gorée avait consolidé sa place de leader grâce à une victoire arrachée (2-1) dans les dernières secondes face à Génération Foot. Avec cette performance, le club enregistre une quatrième victoire consécutive et totalise 13 points, occupant toujours la tête du classement. L’équipe de Deni Biram Ndao concède ainsi un troisième revers en cinq matchs.



Au stade Léopold Sédar Senghor, le champion en titre, Jaraaf, a été tenu en échec (0-0) par le Stade de Mbour. L’équipe de la Médina traverse un début de saison compliqué, sans victoire après cinq journées, avec trois nuls et deux défaites.



La journée s’est conclue par un autre nul vierge entre Dakar Sacré-Cœur et la Linguère.



