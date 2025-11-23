Violente altercation à Pikine-Colobane : un homme gravement brûlé après des tensions conjugales





Le quartier de Pikine-Colobane est encore marqué par un épisode de violence domestique lié à un climat tendu dans un foyer. Les informations rapportées indiquent qu’un homme de 67 ans a été grièvement brûlé après un geste violent commis par sa première épouse, qui présenterait depuis longtemps des signes de troubles mentaux. La situation se serait aggravée après qu’il a contracté une nouvelle union.



Un acte survenu en pleine nuit et un voisinage bouleversé

Dans la nuit du 18 novembre 2025, les faits prennent une tournure dramatique. Profitant du sommeil de son mari, la première épouse entre dans la chambre avec de l’eau bouillante et la renverse sur lui. Les cris du mari réveillent immédiatement les enfants et plusieurs voisins, qui se précipitent dans la maison, choqués par ce qu’ils découvrent.

Des témoins rapportent avoir été profondément marqués par la scène et par le comportement étonnamment calme de l’épouse.



Une prise en charge tardive et un silence qui intrigue

L’homme est transporté dans plusieurs centres de santé, puis transféré à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff le 24 novembre. Son état continue de se dégrader, et il finit par succomber à ses blessures le 25 novembre.

Fait surprenant : aucun membre de la famille n’a alerté les autorités après l’agression. L’épouse avait quitté le domicile pour rejoindre des proches à Pikine Rue 10.



C’est finalement l’hôpital, suivant les procédures habituelles pour les cas jugés suspects, qui contacte la police. Les enquêteurs convoquent l’un des enfants, qui confirme que l’épouse est à l’origine des brûlures et précise qu’elle souffrait de troubles mentaux connus de la famille.



Une arrestation et une procédure judiciaire en attente d’expertise

Les forces de l’ordre retrouvent finalement l’épouse à Pikine Rue 10. Aucune preuve médicale formelle n’a encore été fournie pour confirmer son état mental au moment des faits.

Le dossier a été transmis au parquet, qui devra décider d’une possible mise en détention ou de la désignation d’un spécialiste chargé d’évaluer sa condition psychologique.



