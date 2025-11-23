Menu
L'Actualité au Sénégal

Rédigé le Lundi 1 Décembre 2025 à 09:32


Des artistes et autorités se réunissent au camp militaire de Thiaroye pour honorer les tirailleurs sénégalais et rappeler les événements du 1er décembre 1944, longtemps passés sous silence.


Commémoration à Thiaroye : hommage aux tirailleurs sénégalais pour les événements du 1er décembre 1944

 

Au camp militaire de Thiaroye, plusieurs groupes d’artistes ont retracé, lundi, le parcours des tirailleurs sénégalais en attendant l’arrivée du chef de l’État et de dirigeants africains. Cette initiative précède la cérémonie marquant le 81ᵉ anniversaire des événements survenus le 1ᵉʳ décembre 1944, période durant laquelle ces anciens soldats avaient réclamé le versement de leur solde.

Les militaires mobilisés pour cette journée commémorative étaient déjà sur place, notamment la fanfare de l’armée sénégalaise, chargée d’assurer l’animation musicale.

La cérémonie officielle doit être conduite par le chef de l’État après le dépôt d’une gerbe de fleurs au cimetière dédié aux tirailleurs de Thiaroye.

Les faits du 1ᵉʳ décembre 1944, longtemps peu évoqués dans les archives françaises, continuent d’alimenter de nombreux questionnements historiques. L’instauration d’une journée de commémoration par les autorités sénégalaises vise à redonner une place centrale à ces événements dans la mémoire collective.

Les tirailleurs concernés provenaient de divers territoires de l’époque : la Côte d’Ivoire, le Dahomey (Bénin actuel), le Gabon, la Haute-Volta (Burkina Faso actuel), l’Oubangui-Chari (correspondant aujourd’hui au Tchad et à la Centrafrique), le Sénégal, le Soudan français (actuel Mali), le Niger et le Togo.




