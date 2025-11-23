Tour international de la Casamance : L’édition 2025 au bord du gouffre faute de soutien financier

Ibrahima Diassy, coordonnateur du Tour, a lancé ce mercredi un appel urgent aux autorités, dénonçant l’absence de réponses des acteurs institutionnels censés accompagner le projet. « Le gros du problème, c’est l’absence totale de retour de la part des structures sollicitées », regrette-t-il, visiblement désemparé.



Selon lui, depuis juin, l’organisation a multiplié les démarches auprès de l’Assemblée nationale, de la Primature, des ministères — dont celui du Tourisme — de l’ONAS, du Port autonome de Dakar ainsi que d’entreprises partenaires : dépôts de dossiers, courriers officiels, demandes d’audiences… Une série d’efforts qui n’ont récolté que le silence. « Malgré nos relances et les décharges obtenues, aucune suite. C’est incompréhensible », insiste le coordonnateur.



Quelques signaux positifs existent certes : l’Assemblée nationale, via son vice-président de la commission sportive, a marqué son intérêt, et le Premier ministre a transmis le dossier au ministre du Tourisme. Le Haut commandement de la gendarmerie a également répondu présent. Mais jusqu’ici, aucun soutien concret n’a été engagé.



Conséquence directe : l’organisation se voit obligée de réduire drastiquement son programme. Le Tour ne comptera plus que trois étapes au lieu de cinq, concentrées entre le 4 et le 6 décembre. « C’est un format d’urgence, presque irréalisable, mais nous n’avons plus le choix », déplore Diassy. « Les équipes européennes sont déjà sur place, celles de la sous-région arrivent… Si on n’a pas de moyens, c’est une humiliation pour le Sénégal. »



Le principal partenaire régional ne fournit qu’une contribution symbolique : dotation en eau et aide logistique limitée, insuffisantes pour couvrir ne serait-ce qu’un tiers du budget requis.



« Si l’ONAS, l’Assemblée, le Port autonome, les ministres et les entreprises ne réagissent pas immédiatement, la compétition tombera à l’eau. Ce sera une déception programmée pour les cyclistes, les sponsors et notre pays », avertit-il.



Malgré tout, l’espoir reste permis. « Peut-être qu’un miracle se produira d’ici l’ouverture », conclut Ibrahima Diassy, qui repousse déjà le regroupement des équipes au jeudi 4 décembre, sous réserve de ressources de dernière minute.

