L'Actualité au Sénégal

Mondiaux de karaté 2025 : Parcours contrasté pour Mohamadou Falilou Diop et Makhtar Diop au Caire


Rédigé le Samedi 29 Novembre 2025 à 08:17


À l’occasion des Championnats du monde de karaté au Caire, Mohamadou Falilou Diop a été éliminé en huitième de finale tandis que Makhtar Diop n’a pas dépassé la phase de groupes.


Au Caire, le karatéka sénégalais Mohamadou Falilou Diop (+84 kg) a été éliminé en huitième de finale des Championnats du monde de karaté, alors que son compatriote Makhtar Diop s’est arrêté lors de la phase de poules. Les deux athlètes étaient les seuls représentants du Sénégal à cette compétition.

Contrairement aux précédentes éditions qui se déroulaient en élimination directe, l’édition 2025 a débuté par une phase de groupes. Chaque poule compte trois ou six athlètes, et seuls les deux premiers accèdent aux huitièmes de finale.

Dans sa poule, Mohamadou Falilou Diop a commencé par une victoire face au Japonais Yoshimura Fumiya, avant de s’incliner contre l’Arubais Rob Timmermans puis le Français Filali Mehdi. Malgré ces deux revers, il a réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale, où il a ensuite perdu face au Chilien Rojas Rodrigo.

Makhtar Diop (-84 kg), l’autre représentant du Sénégal, n’a pas franchi la phase de groupes. Il a été dominé par le Croate Ivan Kvesić et le Jordanien Aljafari Mohammad, puis a terminé par un match nul contre l’Anglais Patrick Ashton.

Les Championnats du monde seniors de karaté 2025 se déroulent jusqu’à dimanche. Cette édition marque l’introduction d’un nouveau système de qualification, inspiré de celui des Jeux olympiques de Tokyo 2021. Chaque catégorie est désormais limitée à 32 participants, contre plus de 80 auparavant.

La sélection repose sur le classement mondial établi à partir d’une vingtaine de compétitions, complété par un tournoi de rattrapage. Les champions du monde en titre sont automatiquement qualifiés. Au total, 384 athlètes issus de 88 pays participent aux Mondiaux 2025.

L’Australie, l’Égypte, l’Italie et le Japon sont les seuls pays présents dans toutes les catégories, aussi bien chez les hommes que chez les femmes.

Pour cette 27e édition, les épreuves individuelles et par équipes sont séparées. Depuis 2024, les Championnats du monde seniors alternent : les épreuves par équipes ont eu lieu en novembre dernier, tandis que celles organisées à partir de ce jeudi au Caire sont entièrement consacrées aux compétitions individuelles.




