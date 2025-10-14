Le président Bassirou Diomaye Faye salue la qualification “avec la manière” des Lions du Sénégal pour le Mondial 2026

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé sa satisfaction après la qualification “avec la manière” des Lions du Sénégal pour la Coupe du monde 2026, assurant que l’État accompagnera l’équipe pour une participation réussie.

“Nous avons fait des résultats probants à domicile comme à l’extérieur. L’équipe s’est qualifiée de fort belle manière. Je suis satisfait de voir que nous avons une très grande équipe avec des joueurs de qualité”, a déclaré le chef de l’État.



Mardi à Dakar, le Sénégal a surclassé la Mauritanie (4-0), décrochant ainsi sa quatrième qualification mondiale, la troisième consécutive. Les Lions n’avaient besoin que d’un point pour valider leur billet, mais ont tenu à offrir une victoire éclatante devant un public galvanisé, en présence du Président Faye et de la Première dame.



Invaincus depuis 26 matchs, les Lions terminent premiers du groupe B des éliminatoires avec sept victoires et trois matchs nuls.



Après la rencontre, le président Bassirou Diomaye Faye s’est rendu dans les vestiaires pour féliciter les joueurs :



“Les joueurs comprennent la responsabilité qui pèse sur leurs épaules. Ils portent fièrement le drapeau. Je félicite toute l’équipe, le staff technique et administratif, ainsi que les supporters.”



Habillé du maillot national, le chef de l’État a ajouté :

