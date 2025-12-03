Le ministère demande la liste des étudiants de Master 2 pour anticiper les allocations 2025-2026





Confronté aux tensions répétées autour du paiement des allocations dans l’enseignement supérieur, le ministère a adressé une lettre-circulaire aux recteurs des universités publiques. Il leur demande de transmettre, au plus tard le 16 décembre 2025, la liste des étudiants inscrits en Master 2 et éligibles à une inscription pour l’année académique 2025-2026.



Cette démarche a pour objectif de mieux anticiper la prise en charge des bénéficiaires dans un contexte marqué par des perturbations régulières sur les campus, notamment concernant les aides destinées aux étudiants de master.



Le ministère rappelle que, conformément au décret n°2014-963 du 12 août 2014, les étudiants inscrits en master disposent de deux années d’allocation, avec une année supplémentaire possible en cas de redoublement. Toutefois, les inscriptions tardives en Master 2 retardent le traitement administratif, ce qui provoque des délais de paiement et alimente les contestations étudiantes.



Pour optimiser la gestion et le suivi des allocations, la circulaire demande aux recteurs de fournir la liste complète des étudiants concernés, classée par faculté ou UFR. Cette mise à jour permettra au ministère de positionner les ayants droit dans le système et de garantir un paiement plus rapide et plus régulier.



Le document insiste enfin sur la nécessité d’exécuter cette instruction de manière « diligente », illustrant la volonté des autorités d’améliorer la gestion des allocations et de favoriser un climat universitaire apaisé.

