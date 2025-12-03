Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Le ministère demande la liste des étudiants de Master 2 pour anticiper les allocations 2025-2026


Rédigé le Jeudi 4 Décembre 2025 à 18:13 | Lu 31 fois Rédigé par


Le ministère de l’Enseignement supérieur demande aux universités de transmettre, avant le 16 décembre 2025, la liste des étudiants de Master 2 afin d’améliorer le traitement et le paiement des allocations pour l’année 2025-2026.


Le ministère demande la liste des étudiants de Master 2 pour anticiper les allocations 2025-2026

 

Confronté aux tensions répétées autour du paiement des allocations dans l’enseignement supérieur, le ministère a adressé une lettre-circulaire aux recteurs des universités publiques. Il leur demande de transmettre, au plus tard le 16 décembre 2025, la liste des étudiants inscrits en Master 2 et éligibles à une inscription pour l’année académique 2025-2026.

Cette démarche a pour objectif de mieux anticiper la prise en charge des bénéficiaires dans un contexte marqué par des perturbations régulières sur les campus, notamment concernant les aides destinées aux étudiants de master.

Le ministère rappelle que, conformément au décret n°2014-963 du 12 août 2014, les étudiants inscrits en master disposent de deux années d’allocation, avec une année supplémentaire possible en cas de redoublement. Toutefois, les inscriptions tardives en Master 2 retardent le traitement administratif, ce qui provoque des délais de paiement et alimente les contestations étudiantes.

Pour optimiser la gestion et le suivi des allocations, la circulaire demande aux recteurs de fournir la liste complète des étudiants concernés, classée par faculté ou UFR. Cette mise à jour permettra au ministère de positionner les ayants droit dans le système et de garantir un paiement plus rapide et plus régulier.

Le document insiste enfin sur la nécessité d’exécuter cette instruction de manière « diligente », illustrant la volonté des autorités d’améliorer la gestion des allocations et de favoriser un climat universitaire apaisé.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags