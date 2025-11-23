Nomination des 12 membres de l’OFNAC : Moustapha Ka choisi pour diriger l’institution





Ce 27 novembre, le chef de l’État a officialisé la nomination des douze nouveaux membres de l’Office national pour la lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC). Moustapha Ka, magistrat, a été désigné pour prendre la tête de l’institution, tandis que Birahime Seck, ancien dirigeant du Forum civil, a été choisi comme vice-président.



Ces nominations ont été actées par décret, à la suite d’un appel à candidatures lancé le 6 octobre 2025 par le Comité de sélection, conformément à la procédure mise en place pour le renouvellement des instances de l’OFNAC.





