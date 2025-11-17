Baisse de 40 % des populations d’oiseaux migrateurs sur la voie Est-Atlantique, selon BirdLife International





Un responsable de l’organisation internationale BirdLife International, Geffroy Citegetse, a indiqué mardi à Dakar qu’une baisse estimée à 40 % des populations d’oiseaux migrateurs est observée sur la voie de migration Est-Atlantique, selon des études réalisées tous les trois ans.



Ce corridor écologique, composé de zones humides interconnectées, est emprunté chaque année par des millions d’oiseaux se déplaçant entre leurs zones de reproduction. Il s’étend de l’Arctique jusqu’à l’Afrique du Sud, en passant par les côtes d’Europe occidentale et d’Afrique de l’Ouest. BirdLife International œuvre à la protection de la nature, notamment des espèces aviaires.



Lors d’un atelier consacré à l’ornithologie, à l’écologie et à la gestion côtière, Geffroy Citegetse a expliqué que plusieurs espèces sont désormais classées comme menacées et que la diminution des effectifs est visible sur le terrain, une observation également partagée par les communautés vivant le long de ce corridor écologique.



Il souligne que la présence de zones humides interconnectées le long de cette voie de migration nécessite une coopération renforcée entre les pays et les universités concernés, afin de soutenir la recherche destinée à préserver les espèces vulnérables.



L’atelier, organisé sur deux jours, réunit des experts provenant de huit universités. L’objectif est de créer une collaboration entre les institutions académiques situées sur la voie Est-Atlantique, pour favoriser une recherche conjointe. Il s’agit aussi de renforcer les compétences locales en matière d’ornithologie et d’écologie côtière, afin de garantir une protection durable des oiseaux migrateurs et la préservation des sites essentiels.



El Hacen Mohamed Hacen, chercheur à l’université de Groningue aux Pays-Bas, s’est également inquiété du déclin général des populations d’oiseaux migrateurs circulant entre l’Europe et l’Afrique. Il a indiqué que les causes scientifiques de cette diminution restent à déterminer, tout en évoquant des facteurs possibles tels que les effets liés au climat et la dégradation des habitats.



Il recommande de poursuivre et d’approfondir les travaux de recherche dans ce domaine.



L’atelier de BirdLife International s’inscrit dans le cadre du Projet de renforcement de la résilience climatique des sites importants pour les oiseaux migrateurs et les communautés situées le long de la voie de migration Est-Atlantique. Il prendra fin mercredi.

