Le Sénégal renforce ses actions pour une pêche durable et transparente





Les autorités sénégalaises s’engagent à préserver la durabilité du secteur de la pêche, a affirmé mardi à Dakar Coumba Ndoffène Diouf, représentant la direction des pêches maritimes. Il a invité les professionnels du domaine à appliquer plus rigoureusement la réglementation en vigueur.



« Nous pouvons assurer aux acteurs de la pêche que, malgré les critiques, des efforts sont en cours pour renforcer et améliorer la gouvernance afin de garantir la durabilité de la pêche », a-t-il déclaré.



S’exprimant au nom du ministre des Pêches et de l’Économie maritime, M. Diouf a insisté sur la nécessité d’un plus grand respect des règles, regrettant la persistance de violations répétées qui compromettent la préservation des ressources halieutiques.



Il présidait l’atelier de clôture du projet Pêche durable et transparente (PDUT), une initiative visant à instaurer une gestion plus responsable et une gouvernance transparente du secteur. Les conclusions de cette rencontre seront transmises aux autorités afin d’identifier des solutions concertées entre les professionnels, l’administration et le ministère.



Le secrétaire général de la Coalition nationale pour une pêche durable (CONAPED), Abdoulaye Ndiaye, a indiqué que l’objectif de l’atelier était de partager les résultats du projet PDUT et de consolider les acquis. Il a souligné la nécessité d’une meilleure application du code de la pêche pour corriger les manquements constatés.



M. Ndiaye a également rappelé qu’en janvier 2024, les organisations de la pêche artisanale et industrielle ont adopté une charte en 13 points pour promouvoir une pêche durable, élaborée à l’issue d’un processus participatif. Parmi les difficultés évoquées figurent la surexploitation des ressources halieutiques, la dépendance vis-à-vis des captures étrangères, ainsi que les impacts du pétrole, du gaz et du changement climatique sur les zones de pêche.



Partenaire du projet, l’ONG Blue Ventures a salué les avancées obtenues grâce à la caravane pour une pêche durable et transparente. Sa représentante, Mariétou Kane, a exprimé la fierté de son organisation face aux progrès réalisés et a réaffirmé la volonté de poursuivre la collaboration avec la CONAPED, estimant que « le changement doit commencer par les activités essentielles du pays, dont la pêche ».



aps

