Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Le Sénégal renforce ses actions pour une pêche durable et transparente


Rédigé le Mercredi 15 Octobre 2025 à 14:55 | Lu 33 fois Rédigé par


Les autorités sénégalaises intensifient leurs efforts pour garantir la durabilité de la pêche et appellent à un meilleur respect de la réglementation dans le secteur.


Le Sénégal renforce ses actions pour une pêche durable et transparente

 

Les autorités sénégalaises s’engagent à préserver la durabilité du secteur de la pêche, a affirmé mardi à Dakar Coumba Ndoffène Diouf, représentant la direction des pêches maritimes. Il a invité les professionnels du domaine à appliquer plus rigoureusement la réglementation en vigueur.

« Nous pouvons assurer aux acteurs de la pêche que, malgré les critiques, des efforts sont en cours pour renforcer et améliorer la gouvernance afin de garantir la durabilité de la pêche », a-t-il déclaré.

S’exprimant au nom du ministre des Pêches et de l’Économie maritime, M. Diouf a insisté sur la nécessité d’un plus grand respect des règles, regrettant la persistance de violations répétées qui compromettent la préservation des ressources halieutiques.

Il présidait l’atelier de clôture du projet Pêche durable et transparente (PDUT), une initiative visant à instaurer une gestion plus responsable et une gouvernance transparente du secteur. Les conclusions de cette rencontre seront transmises aux autorités afin d’identifier des solutions concertées entre les professionnels, l’administration et le ministère.

Le secrétaire général de la Coalition nationale pour une pêche durable (CONAPED), Abdoulaye Ndiaye, a indiqué que l’objectif de l’atelier était de partager les résultats du projet PDUT et de consolider les acquis. Il a souligné la nécessité d’une meilleure application du code de la pêche pour corriger les manquements constatés.

M. Ndiaye a également rappelé qu’en janvier 2024, les organisations de la pêche artisanale et industrielle ont adopté une charte en 13 points pour promouvoir une pêche durable, élaborée à l’issue d’un processus participatif. Parmi les difficultés évoquées figurent la surexploitation des ressources halieutiques, la dépendance vis-à-vis des captures étrangères, ainsi que les impacts du pétrole, du gaz et du changement climatique sur les zones de pêche.

Partenaire du projet, l’ONG Blue Ventures a salué les avancées obtenues grâce à la caravane pour une pêche durable et transparente. Sa représentante, Mariétou Kane, a exprimé la fierté de son organisation face aux progrès réalisés et a réaffirmé la volonté de poursuivre la collaboration avec la CONAPED, estimant que « le changement doit commencer par les activités essentielles du pays, dont la pêche ».

aps



Actualité à Thiès

Thiès : Les jeunes derrière Badou Faye lancent officiellement leur mouvement de soutien à “Sénégal Bi Niu Bokk” de Barthélémy Dias

Lat Soukabé Fall - 12/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : Les jeunes derrière Badou Faye lancent officiellement leur mouvement de soutien à “Sénégal Bi Niu Bokk” de Barthélémy Dias
L’aile jeunesse thiessoise s’organise autour de Badou Faye pour renforcer l’ancrage territorial du mouvement citoyen de Barthélémy Dias, en présence du frère de l'ancien maire de Dakar. Le mouvement...

Rond-point de Diakhao à Thiès : désordre et insécurité menacent élèves et riverains

Lat Soukabé Fall - 08/10/2025 - 0 Commentaire
Rond-point de Diakhao à Thiès : désordre et insécurité menacent élèves et riverains
Le rond-point du passage à niveau de Diakhao, axe stratégique menant à la gouvernance, à la préfecture et au Comzone7, est devenu le théâtre quotidien de désordre, embouteillages et pagaille, au...

Actualités

Vol à la ruse aux Parcelles Assainies : une femme s’empare de 2 millions dans un point Wave après un simple achat

Lat Soukabé Fall - 15/10/2025 - 0 Commentaire
Vol à la ruse aux Parcelles Assainies : une femme s’empare de 2 millions dans un point Wave après un simple achat
Une incroyable affaire de vol à la ruse secoue les Parcelles Assainies, unité 8. Une femme, se présentant comme une cliente ordinaire, a réussi à dérober 2 millions de francs CFA dans un point...

Sénégal : 380 billets contrefaits saisis pour 3,8 millions FCFA

Lat Soukabé Fall - 15/10/2025 - 0 Commentaire
Sénégal : 380 billets contrefaits saisis pour 3,8 millions FCFA
La police nationale sénégalaise a arrêté un individu en possession d’un important lot de faux billets, dans le cadre d’une opération visant à démanteler un réseau de contrefaçon. Selon les autorités,...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags