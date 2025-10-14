Le CNP organise la 8e édition des Assises de l’Entreprise sous le thème “Économie compétitive, souveraine et génératrice d’emplois durables”

Le Conseil national du patronat (CNP) organise, les jeudi 9 et vendredi 10 octobre 2025, la huitième édition des Assises de l’Entreprise au King Fahd Palace, à Dakar, sous le thème : “Économie compétitive, souveraine et génératrice d’emplois durables”, a annoncé son vice-président Antoine Ngom.

Lors d’une conférence de presse, M. Ngom a souligné que cet événement annuel constitue “un moment fort d’alliance entre le secteur public et le secteur privé”, permettant des échanges entre l’État, les partenaires sociaux et les entreprises.



Selon lui, la thématique retenue est en phase avec les nouvelles orientations des pouvoirs publics, notamment le Plan de résilience économique et social et l’Agenda national de transformation Sénégal 2050. L’édition 2025 vise à démontrer que le secteur privé est un allié essentiel de l’État pour réussir la transformation économique du pays.



Antoine Ngom estime que le Sénégal dispose d’un tissu d’entreprises solide pour atteindre la souveraineté économique et renforcer la compétitivité nationale. Il a également évoqué la nécessité de trouver des solutions durables aux difficultés du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP). Dans ce cadre, un Salon national des innovations du BTP, baptisé “Innov BAT-Espo-conférences”, sera organisé pour favoriser la réflexion sur les enjeux et les perspectives du secteur.



Le secteur industriel sera également mis à l’honneur à travers le Salon national de l’industrie “Dakar Industrie 2025 – Expo-Conférences”.

En marge de ces assises, l’Organisation des professionnels du numérique, en partenariat avec le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, tiendra la huitième édition du Salon international des professionnels de l’économie numérique (SIPEN 2025).



Le programme inclut aussi une réflexion sur l’insertion professionnelle des jeunes et des femmes, une table ronde sur la formation duale et le lien école-entreprise, ainsi qu’un forum sur la protection sociale, axé sur les Institutions de prévoyance maladie (IPM) et les assurances complémentaires.



Un colloque international des ressources humaines, organisé par l’Association sénégalaise des professionnels des ressources humaines, ainsi qu’un symposium sur le risk management, figurent également au programme pour renforcer la culture de la gestion des risques dans les entreprises sénégalaises.



Enfin, le label CNP sera attribué à dix entreprises qui se sont distinguées par leurs efforts en matière de responsabilité sociétale et de développement durable.

