Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

La presse sportive sénégalaise massivement engagée pour la CAN Maroc-2025


Rédigé le Mardi 2 Décembre 2025 à 16:28 | Lu 20 fois Rédigé par


À l’approche de la CAN Maroc-2025, la presse sportive sénégalaise se mobilise avec 280 demandes d’accréditation, dont 175 validées par la CAF. L’ANPS prévoit une Maison de la presse pour accompagner les reporters.


La presse sportive sénégalaise massivement engagée pour la CAN Maroc-2025

 

À quelques jours du lancement de la CAN Maroc-2025, les médias sportifs sénégalais intensifient leurs préparatifs pour assurer une large couverture de la compétition. Cette année, l’intérêt est particulièrement notable avec 280 demandes d’accréditation soumises à la Confédération africaine de football (CAF).

D’après Abdoulaye Thiam, président de l’Association nationale de la presse sportive (ANPS), 175 demandes ont été approuvées, un chiffre qui illustre la progression et le dynamisme du paysage médiatique sénégalais.

Il rappelle qu’à l’édition précédente, 126 journalistes avaient obtenu leur accréditation. Cette hausse significative témoigne, selon lui, de la reconnaissance accordée au travail des reporters sénégalais :
« La CAF a pris en considération l’importance de la presse sportive du Sénégal. Le pays figure désormais dans le top 10 des 54 États représentés. L’ANPS peut intervenir à l’avance pour faciliter les démarches des reporters », a-t-il précisé lors d’un point de presse mardi.

Une Maison de la presse sénégalaise installée au Maroc

Selon les estimations de l’ANPS, une couverture complète de la CAN nécessite un budget d’environ 1 050 000 F CFA, incluant hébergement, restauration, connexion Internet et transport, hors billet d’avion.

Pour soutenir les professionnels sur place, l’association mettra à disposition une Maison de la presse sénégalaise au Maroc. Les journalistes souhaitant y séjourner devront toutefois verser une caution de 500 000 F CFA, une mesure destinée à garantir le respect des engagements logistiques et organisationnels.



Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags