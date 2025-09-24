Menu
La Ligue sénégalaise de football professionnel : présentation du calendrier du championnat pro ce samedi à Dakar


La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) dévoilera le calendrier du championnat ce samedi 4 octobre au stade Léopold Sédar Senghor, avant le coup d’envoi prévu le 26 octobre.


La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a annoncé que le calendrier du championnat national sera officiellement rendu public ce samedi 4 octobre 2025 lors d’une cérémonie prévue au stade Léopold Sédar Senghor, à partir de 10 heures.

Dans un communiqué diffusé sur sa page Facebook, l’instance précise que cette rencontre réunira les acteurs du football sénégalais et servira également de cadre pour présenter la feuille de route du début de saison.

La LSFP prévoit en outre de dévoiler le programme des premières journées de Ligue 1 et de Ligue 2, dont le coup d’envoi est fixé au 26 octobre prochain.




