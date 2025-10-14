Menu
Kaolack : la Délégation du cadre de vie invite les occupants à libérer les emprises publiques avant le désencombrement prévu samedi


Rédigé le Mercredi 15 Octobre 2025 à 09:30


À Kaolack, la Délégation départementale du cadre de vie et de l’hygiène publique a lancé une campagne de sommations pour libérer les emprises publiques avant une grande opération de désencombrement prévue ce samedi, sous la supervision du préfet Latyr Ndiaye.


Kaolack : la Délégation du cadre de vie invite les occupants à libérer les emprises publiques avant le désencombrement prévu samedi

La Délégation départementale du cadre de vie et de l’hygiène publique (DCVHP) de Kaolack a invité les occupants de certains espaces publics à libérer les emprises concernées avant le désencombrement prévu samedi.

Dans le cadre des préparatifs, les agents de la DCVHP ont procédé mardi à la distribution de sommations aux personnes installées sur les zones ciblées, a constaté l’APS.

L’opération a été menée sous la coordination de Cheikh Diouf, délégué départemental du cadre de vie et de l’hygiène publique, et s’inscrit dans la continuité du recensement des zones encombrées, conformément à une note du préfet de Kaolack, Latyr Ndiaye, annonçant une vaste opération de désencombrement.

Les équipes ont sillonné la Route nationale n°1, notamment l’axe Kabatoki–Rond-point Kahone, afin d’avertir et de sensibiliser les occupants installés sur les emprises publiques.

“Cette étape vise à leur donner un délai raisonnable pour le retrait volontaire de leurs installations avant l’intervention effective des services compétents”, a expliqué Cheikh Diouf.

Il a souligné que cette initiative participe à la restauration de l’ordre public, à l’amélioration de la circulation et à la valorisation du cadre de vie dans le département de Kaolack.

Pour rappel, le préfet Latyr Ndiaye avait annoncé que l’opération de désencombrement des emprises de la Route nationale 1 et de la Route nationale 4 débutera le 18 octobre 2025.

Les zones visées comprennent les cantines débordant de plus d’un mètre, les ateliers de menuiserie, les points de vente de matériaux de construction, les panneaux publicitaires non conformes, les arrêts de motos “Jakarta”, ainsi que les épaves et objets encombrant la voie publique.

Le préfet a appelé à la compréhension des populations et les invite à prendre toutes les dispositions nécessaires pour libérer les espaces ciblés à temps, afin d’assurer le bon déroulement de l’opération.

 



