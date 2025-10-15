Kaolack : l’opération de désencombrement reportée à jeudi sur instruction du ministère de l’Intérieur

Initialement programmée pour samedi, l’opération de désencombrement dans le département de Kaolack se déroulera finalement jeudi, a indiqué le préfet Latyr Ndiaye. Ce changement de date découle d’une instruction du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, a-t-il précisé.



En amont de cette opération, la Délégation départementale du cadre de vie et de l’hygiène publique (DCVHP) a invité les occupants de certaines zones de la ville à libérer les emprises publiques. Des sommations ont été distribuées mardi aux personnes concernées afin de leur rappeler l’obligation de se conformer à la mesure.



Sous la supervision du délégué départemental Cheikh Diouf, les agents de la DCVHP ont poursuivi le recensement des sites encombrés, conformément à une note du préfet annonçant le lancement imminent de l’opération.



Les équipes ont notamment parcouru la Route nationale 1, sur l’axe Kabatoki–Rond-point Kahone, pour sensibiliser et avertir les occupants installés sur le domaine public.

