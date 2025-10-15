Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Kaolack : l’opération de désencombrement reportée à jeudi sur instruction du ministère de l’Intérieur


Rédigé le Jeudi 16 Octobre 2025 à 01:22 | Lu 27 fois Rédigé par


Prévue samedi, l’opération de désencombrement de Kaolack se tiendra finalement jeudi, selon le préfet Latyr Ndiaye, après décision du ministère de l’Intérieur.


Kaolack : l’opération de désencombrement reportée à jeudi sur instruction du ministère de l’Intérieur

Initialement programmée pour samedi, l’opération de désencombrement dans le département de Kaolack se déroulera finalement jeudi, a indiqué le préfet Latyr Ndiaye. Ce changement de date découle d’une instruction du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, a-t-il précisé.

En amont de cette opération, la Délégation départementale du cadre de vie et de l’hygiène publique (DCVHP) a invité les occupants de certaines zones de la ville à libérer les emprises publiques. Des sommations ont été distribuées mardi aux personnes concernées afin de leur rappeler l’obligation de se conformer à la mesure.

Sous la supervision du délégué départemental Cheikh Diouf, les agents de la DCVHP ont poursuivi le recensement des sites encombrés, conformément à une note du préfet annonçant le lancement imminent de l’opération.

Les équipes ont notamment parcouru la Route nationale 1, sur l’axe Kabatoki–Rond-point Kahone, pour sensibiliser et avertir les occupants installés sur le domaine public.



Actualité à Thiès

Thiès : Les jeunes derrière Badou Faye lancent officiellement leur mouvement de soutien à “Sénégal Bi Niu Bokk” de Barthélémy Dias

Lat Soukabé Fall - 12/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : Les jeunes derrière Badou Faye lancent officiellement leur mouvement de soutien à “Sénégal Bi Niu Bokk” de Barthélémy Dias
L’aile jeunesse thiessoise s’organise autour de Badou Faye pour renforcer l’ancrage territorial du mouvement citoyen de Barthélémy Dias, en présence du frère de l'ancien maire de Dakar. Le mouvement...

Rond-point de Diakhao à Thiès : désordre et insécurité menacent élèves et riverains

Lat Soukabé Fall - 08/10/2025 - 0 Commentaire
Rond-point de Diakhao à Thiès : désordre et insécurité menacent élèves et riverains
Le rond-point du passage à niveau de Diakhao, axe stratégique menant à la gouvernance, à la préfecture et au Comzone7, est devenu le théâtre quotidien de désordre, embouteillages et pagaille, au...

Actualités

Thiès : Le colonel El Hadji Oumar Faye prend les commandes de la Zone militaire n°7 et appelle à une sécurité partagée

- 16/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : Le colonel El Hadji Oumar Faye prend les commandes de la Zone militaire n°7 et appelle à une sécurité partagée
Le colonel El Hadji Oumar Faye, nouveau chef de la Zone militaire n°7, veut renforcer la coopération pour relever les défis sécuritaires à Thiès et Diourbel. Le colonel El Hadji Oumar Faye a...

Conseil des ministres du 15 octobre 2025 : Diomaye Faye félicite les Lions et fixe le cap sur le logement et la stabilité sociale

- 16/10/2025 - 0 Commentaire
Conseil des ministres du 15 octobre 2025 : Diomaye Faye félicite les Lions et fixe le cap sur le logement et la stabilité sociale
Lors du Conseil des ministres du 15 octobre 2025, le président Bassirou Diomaye Faye a fixé les priorités du gouvernement autour du logement, de la promotion du livre et du renforcement du dialogue...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags