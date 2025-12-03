Kaolack : brassards rouges et mobilisation pour l’inclusion des personnes handicapées

À Kaolack, la Journée internationale des personnes handicapées a été marquée par une action de protestation menée par le Collectif de Lutte pour l’Autonomisation des Personnes Handicapées (CLAPH). Les membres du collectif ont choisi d’observer un sit-in et de porter des brassards rouges pour attirer l’attention sur l’absence de signature du décret d’application de la Loi d’orientation sociale, pourtant adoptée depuis 2010.



Fatou Konté, vice-présidente de l’association des personnes handicapées de la région, a exprimé son regret face à la situation actuelle. Elle souligne qu’au moment où l’on parle d’inclusion et d’égalité des chances, beaucoup de personnes vivant avec un handicap se retrouvent encore dans des conditions précaires et sont parfois traitées avec indifférence. Pour elle, l’absence de mise en œuvre de cette loi représente un frein majeur à leur autonomie.



Elle appelle ainsi l’État à accélérer le processus afin de garantir une intégration réelle des personnes concernées. Elle rappelle également que le collectif attend davantage de soutien, de facilitation et d’accompagnement, comme cela se fait dans d’autres pays. Fatou Konté invite le Président Bassirou Diomaye Faye et les autorités compétentes à prendre en considération leurs besoins et à finaliser la promulgation de cette loi, estimant que ces revendications relèvent de leurs droits fondamentaux.



À l’issue du rassemblement, un mémorandum répertoriant les difficultés rencontrées par les personnes handicapées a été remis au préfet de Kaolack. Cette journée mondiale, célébrée autour du thème « Favoriser des sociétés inclusives pour les personnes handicapées afin de stimuler le progrès social », a ainsi pris dans la région une dimension revendicative forte.

