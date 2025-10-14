Menu
L'Actualité au Sénégal

Kalidou Koulibaly : « Notre but est de rendre fier le peuple sénégalais » après la qualification pour le Mondial 2026


Rédigé le Mercredi 15 Octobre 2025 à 12:17 | Lu 26 fois Rédigé par


Le Sénégal se qualifie pour sa 4ᵉ Coupe du monde grâce à une victoire 4-0 contre la Mauritanie. Kalidou Koulibaly insiste sur la fierté et la joie pour le peuple.


Kalidou Koulibaly : « Notre but est de rendre fier le peuple sénégalais » après la qualification pour le Mondial 2026

 

Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, a souligné que la mission principale de l’équipe nationale est de rendre le peuple sénégalais heureux et de lui permettre d’oublier les soucis du quotidien.

Lors de la conférence d’après-match, il a déclaré : « Aujourd’hui, notre objectif est de faire plaisir au peuple et de lui faire oublier tous les problèmes quand la sélection joue. »

Mardi, le Sénégal a largement dominé la Mauritanie (4-0), assurant ainsi sa quatrième qualification pour la Coupe du monde et la troisième consécutive. Bien que les Lions n’aient eu besoin que d’un point pour décrocher leur ticket pour le Mondial 2026, ils ont choisi de jouer pleinement devant leur public, en présence du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et de son épouse Absa Faye.

Le Sénégal occupe la tête du groupe B des éliminatoires avec sept victoires et trois matchs nuls, et reste invaincu depuis 26 rencontres.

« Nous savions que le match serait difficile, car c’est un derby, et ils sont venus préparés. Mais la détermination a fait la différence, chacun a tout donné sur le terrain. Nous voulions faire plaisir au peuple et au président présent ce soir. Je pense que tout le monde peut être fier de cette équipe », a ajouté Koulibaly.

Pour le capitaine, qui disputera son troisième Mondial d’affilée, cette qualification est un signe positif pour l’avenir. Il a salué les cinq dernières victoires « éclatantes » des Lions en éliminatoires, rappelant l’unité et l’absence d’animosité entre les joueurs.

En revenant sur le parcours de l’équipe, Koulibaly a reconnu un démarrage « poussif » lors des éliminatoires, mais a insisté sur la forte mentalité des Lions, capable de renverser n’importe quelle situation.

« Beaucoup de gens ont douté de nous, mais nous sommes frères avec une mentalité sénégalaise. Nous savons le poids de ce maillot et que nous devons rendre fier tout le peuple », a-t-il souligné.

Enfin, il a rendu hommage à l’ancien sélectionneur Aliou Cissé pour avoir ravivé la fibre patriotique dans la Tanière. Aujourd’hui, avec Pape Thiaw aux commandes, Koulibaly assure que toute l’équipe le soutient pleinement.

aps




