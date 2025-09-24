Kaffrine : suspension des “navétanes” à Gainthe Pathé après un décès lors d’un match

Le sous-préfet de l’arrondissement de Missirah Wadène, Salif Faye, a pris un arrêté suspendant les “navétanes” dans la commune de Gainthe Pathé, située dans le département de Kaffrine.



Cette décision, rendue publique lundi, intervient à la suite du décès tragique d’un supporteur survenu lors d’une rencontre opposant l’ASC Walidane à l’ASC Dieul de Thiepou.



Dans son arrêté, l’autorité administrative a annoncé la suspension de toutes les activités sportives liées aux “navétanes” dans la commune concernée, jusqu’à nouvel ordre.

