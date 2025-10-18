Kaffrine : sept kilogrammes de ch@nvre indien saisis à Diamagadio par la gendarmerie de Nganda





Les éléments de la brigade de proximité de la gendarmerie de Nganda ont procédé, ce vendredi, à la saisie de sept kilogrammes de chanvre indien à Diamagadio, une localité située dans la région de Kaffrine (centre), a-t-on appris de source sécuritaire.



Selon les informations recueillies, cette opération fait suite à des renseignements faisant état d’un trafic de drogue en provenance de la Gambie, impliquant des individus qui approvisionnaient leurs clients à Diamagadio à bord d’un véhicule.



Une embuscade a alors été mise en place dans la zone signalée, permettant aux gendarmes d’interpeller les suspects et de saisir le véhicule utilisé pour le transport de la marchandise illicite.



Les personnes interpellées ont été placées en garde à vue pour les besoins de l’enquête, indique la même source.

