Kaffrine sélectionne cinq métiers pour représenter la région au concours national “Téranga Skills”

La région de Kaffrine a désigné cinq spécialités — couture, menuiserie bois, menuiserie métallique, électricité et restauration — pour représenter la région au concours national des métiers “Téranga Skills”, a-t-on appris mardi.



“Ces métiers ont été retenus à la suite d’une sélection régionale qui a permis d’identifier les jeunes participants ainsi que leurs coaches chargés de les accompagner jusqu’à la finale”, a expliqué Athanasse Sagne, chef de projet de l’initiative FIT Sénégal pour le compte de l’ONG Eclosio, basée à Kaolack.



Selon lui, cette initiative vise à valoriser les savoir-faire des jeunes et à redonner à la formation professionnelle sa place d’école de premier choix, et non plus de seconde chance.



Un tremplin pour les jeunes talents de Kaffrine

La réunion du Comité régional de développement (CRD), présidée par Lala Camara, adjointe du gouverneur de Kaffrine chargée du développement, a marqué le lancement officiel du concours dans la région, en présence des acteurs régionaux concernés.



“Bien plus qu’un simple concours, Téranga Skills est un véritable levier pour bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère”, a affirmé Mme Camara.



Dans la région de Kaffrine, 25 jeunes talents ont été sélectionnés pour participer à la compétition. Ils bénéficieront prochainement d’un renforcement de capacités afin de se préparer à la finale régionale, prévue le 30 octobre prochain. Les meilleurs d’entre eux accéderont ensuite à la finale nationale programmée pour 2026.



Organisé en partenariat avec le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT), le concours rassemblera des jeunes venus de toutes les régions du Sénégal, dans l’objectif de promouvoir les métiers techniques et artisanaux au service du développement national.



