KÉDOUGOU : démantèlement d’un réseau de proxénétisme dans le village aurifère





En octobre 2025, les forces de l’ordre ont démantelé un réseau de proxénétisme opérant dans le village aurifère de Kharakhena, situé dans le département de Saraya.



L’opération s’est soldée par l’arrestation de trois personnes de nationalité étrangère, toutes propriétaires de structures servant à ces activités. Chaque travailleuse leur versait une redevance quotidienne de 2 000 francs CFA.



L’un des principaux mis en cause exploitait un établissement de dix-neuf chambres, dont quatre encore en construction, lui générant environ un million de francs CFA par mois. Pour masquer la véritable nature de ses opérations, il avait ouvert un petit commerce à proximité du site.



À l’issue de l’enquête, les trois suspects ont été déférés au parquet de Kédougou pour des faits présumés de proxénétisme et de blanchiment d’argent.

